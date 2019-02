Zeman lädt Übergangspräsident Guaidó zu Besuch nach Tschechien ein

Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat den Übergangspräsidenten Venezuelas Juan Guaidó in einem Schreiben zu Besuch nach Tschechien eingeladen. Gleichzeitig beglückwünschte er Guaidó zur Übernahme seines Amtes. Dies gab Zemans Sprecher Jiří Ovčáček am Mittwoch in einer Pressemeldung bekannt.

Als venezolanischer Parlamentschef und Oppositionsführer hat Guaidó am 23. Januar öffentlich einen Eid geschworen und sich damit zum Interims-Präsident von Venezuela ausgerufen. Das geschah, nachdem das Parlament das Mandat der zweiten Präsidentschaft von Nicolás Madura nicht anerkannte, weil ihm eine undemokratische Wahl vorausgegangen war. Die tschechische Regierung hat Juan Guaidó am Montag als Übergangspräsident seines Landes anerkannt.