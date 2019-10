Zeman lädt politische Gegner zur Verleihung der Staatsauszeichnungen nicht ein

Am 28. Oktober, der in Tschechien als Staatsfeiertag gilt, werden auf der Prager Burg wieder Staatsauszeichnungen verliehen. Präsident Miloš Zeman hat genauso wie in den vergangenen Jahren seine politischen Gegner zu der feierlichen Zeremonie nicht eingeladen. Keine Einladung bekamen beispielsweise die Vizevorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Petr Fiala (Bürgerdemokraten) und Vojtěch Pikal (Piraten), der Top-09-Parteichef Jiří Pospíšil, der Chef der Top-09-Fraktion im Abgeordnetenhaus Miroslav Kalousek, der Vorsitzende der Christdemokraten Marek Výborný sowie die Vertreter des Bündnisses Stan, Jan Farský und Vít Rakušan. Auf die Burg wurde nicht einmal der Oberste Staatsanwalt Pavel Zeman eingeladen.

Er halte es für eine Staatsauszeichnung, unter denjenigen zu sein, die Miloš Zeman nicht eingeladen habe, teilte Kalousek via Twitter mit. Pospíšil erinnerte via Twitter daran, dass Zeman kommunistische Funktionäre auszeichnet, auf den Staatsfeiertag nur seine Freunde einlädt und das ganze Jahr hindurch die Verfassung verletzt.