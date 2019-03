Zeman kritisiert Idee einer Abrüstungskonferenz in Prag

Die Idee einer globale Abrüstungskonferenz in Prag sei amateurhaft und ein Schuss ins Leere. So kritisierte Staatspräsident Milos Zeman den Vorschlag von Tschechiens Chefdiplomat Tomas Petříček (Sozialdemokraten) zu möglichen internationalen Gesprächen an der Moldau. Ihn störe vor allem, dass Petříček sein Vorhaben nicht mit anderen Verfassungsorganen abgesprochen habe, die ebenfalls für die Außenpolitik zuständig seien, so Zeman gegenüber dem Privatsender TV Barrandov am Donnerstag.

Insgesamt denke er aber, dass eine solche Konferenz gute Werbung sein würde für Prag, erklärte das Staatsoberhaupt. Laut Zeman können dabei auch seine guten Beziehungen zu den Präsidenten Russlands und Chinas von Vorteil sein, sowie das positive Verhältnis zwischen Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und US-Präsident Donald Trump.