Zeman kondolierte Deutschland zu Ereignissen von Hanau

Präsident Miloš Zeman hat am Donnerstag ein Kondolenzschreiben an seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier gesandt. In dem Schreiben reagierte das tschechische Staatsoberhaupt auf die Schießerei im hessischen Hanau, bei der am Mittwochabend neun Menschen durch den Angreifer getötet wurden. In dem Schreiben äußerte Zeman aber ebenso seine Unzufriedenheit darüber, dass Gewalt und Hass in Europa zunehmen würden. Via Twitter drückte auch der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) sein Beileid gegenüber Deutschland aus.

In seinem Kondolenzschreiben formulierte Zeman unter anderem: „Auch wenn man Angriffe, wie den in Hanau, nie wird ganz verhindern können, so erachte ich aber das Handeln der deutschen Sicherheitskräfte als positiv. Mit erhöhtem Einsatz gelingt es ihnen schon seit längerem, geplante Gewalt- und Terroraktionen rechtzeitig zu enthüllen“, schrieb Tschechiens Präsident.