Zeman empfängt slowakischen Präsidentschaftskandidat Šefčovič

Präsident Miloš Zeman hat am Sonntag auf Schloss Lány bei Prag den slowakischen Präsidentschaftskandidaten Maroš Šefčovič empfangen. Dem EU-Energiekommissar zufolge hat Zeman Befürchtungen um die künftige Zusammenarbeit der Visegrád-Länder. Deshalb habe er selbst um das Treffen mit dem tschechischen Staatsoberhaupt ersucht, so der parteilose Politiker. Zudem meinte Šefčovič, dass er sich der Unterstützung Zemans sicher sein könne. Vor dem Gespräch mit Zeman traf sich Šefčovič auch mit dem Parteichef der tschechischen Sozialdemokraten Jan Hamáček.

Die erste Runde der slowakischen Präsidentenwahl gewann die liberale Anwältin und Bürgerrechtlerin Zuzana Čaputová mit 40,6 Prozent Stimmen. Šefčovič kam auf 18,7 Prozent. der jetzige EU-Kommissar für war bis zur Wende von 1989 Mitglied der Kommunistischen Partei, in der Gegenwart ist er parteilos, für die Präsidentenwahl war er jedoch von den regierenden Sozialdemokraten nominiert worden. Čaputová und Šefčovič treten in der Stichwahl am 30. März gegeneinander.

Šefčovič ist nicht der erste ausländische Präsidentschaftskandidat, den Zeman empfangen hat. 2016 empfing er den österreichischen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und hat ihn unterstützt. Deren Treffen auf der Prager Burg haben mehrere Politiker und Kommentatoren damals als eine Einmischung in die österreichische Wahlkampagne bezeichnet.