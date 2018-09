Zeman empfängt Ex-Trump-Berater Bannon

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat am Sonntag den Medienunternehmer und Ex-Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, empfangen. Es habe sich um einen Meinungsaustausch zur Lage in der EU und den Beziehungen zu China und Russland gehandelt, so der Sprecher des Präsidenten nach dem Treffen. Bannon wurde vom tschechisch-stämmigen AfD-Politiker Petr Bystroň auf die Prager Burg begleitet.

Steve Bannon war zunächst Chefredakteur der rechtsradikalen US-Nachrichtenplattform Breitbart News, danach machte ihn US-Präsident Donald Trump zeitweise zum Berater. Derzeit versucht Bannon ein Netzwerk EU-kritischer Parteien in Europa zu etablieren.