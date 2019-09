Zeman: Chirac war ein fähiger und starker Präsident

Er habe Jacques Chirac als fähigen und starken Politiker kennengelernt. Dies sagte Präsident Miloš Zeman am Donnerstag zum Tod des einstigen französischen Staatsoberhauptes. Der frühere tschechische Staatspräsident Václav Klaus bezeichnete Chirac sogar als „einen guten Freund“. In heutiger Zeit würden Staatsleute seines Typs in der Weltpolitik fehlen, so Klaus.

Jacques Chirac ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Von 1995 bis 2007 stand er an der Spitze Frankreichs. Davor war er Premier, Innenminister und Bürgermeister von Paris gewesen. Chirac gilt auch als einer der Väter der europäischen Gemeinschaftswährung Euro.