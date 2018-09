Staatspräsident Miloš Zeman befürchtet eine weitere Wirtschaftskrise. Das sagte er am Donnerstag beim Treffen mit den ausländischen Investoren in Berlin. Zeman forderte die Vertreter deutscher Firmen auf, auch weiterhin in Tschechien zu investieren. Er argumentierte damit, dass Tschechien eines der sichersten Länder der Welt ist.

Zeman weilt seit Mittwoch zu einem offiziellen dreitägigen Besuch in Deutschland. Am Freitag wird der tschechische Präsident von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen. Zeman gilt als einer der schärfsten Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik in Europa. Am selben Tag ist auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) geplant. Bei einem gemeinsamen Mittagessen wollen die beiden Staatsoberhäupter unter anderem über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Wirtschaftsbeziehungen diskutieren.