Zelenka Festival Prag – Dresden beginnt

Das Zelenka Festival Prag – Dresden wurde am Dienstagabend in der Prag eröffnet. Es ist dem Werk des tschechischen Barockkomponisten Jan Dismas Zelenka gewidmet.

Den Höhepunkt im diesjährigen Festivalprogramm bildet die Aufführung von Zelenkas Missa Sancti Spiritus. Das Ensemble Inégal und der Dresdner Kammerchor werden sie am Freitag in Prag und am Samstag in der Annenkirche in Dresden interpretieren.

Im Rahmen des Festivals wird auch ein internationales musikwissenschaftliches Kolloquium ausgetragen.