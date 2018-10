Zeitungsverlag Mafra kauft Bauer Media in Tschechien und der Slowakei

Der Zeitungsverlag Mafra, der zum Konzert Agrofert gehört, wird in Tschechien und in der Slowakei den Verlag Bauer Media v.o.s. übernehmen. Darauf einigte sich Mafra mit der Bauer Media Group. Dies teilten die beiden Firmen am Dienstag mit. Den Preis haben sie nicht veröffentlicht. die Übernahme muss vom Kartellamt gebilligt werden.

Mafra gibt beispielsweise die Tageszeitungen Lidové noviny oder Mladá fronta Dnes heraus. Eigentümer des Konzerns Agrofert war Premier Andrej Babiš (Ano-Partei), der den Zeitungsverlag im Februar 2017 an einen Treuhandfonds übertragen hat.