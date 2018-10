Zahlreiche Veranstaltungen zum Internationalen Tag der Archäologie

Mit zahlreichen Aktionen feiern Museen und wissenschaftliche Einrichtungen in Tschechien den internationalen Tag der Archäologie. Insgesamt sind rund 80 Veranstaltungen an 50 archäologischen Fundstätten oder verschiedenen Instituten geplant. Die Feierlichkeiten stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des 150. Geburtstags von Josef Antonín Jíra, des Begründers der Archäologie auf dem Gebiet des heutigen Tschechien.

Das erste Mal fand der internationale Tag der Archäologie 2011 in den USA statt, bereits 2013 schlossen sich weitere Länder an. In Tschechien präsentieren sich die Archäologen seit 2014.