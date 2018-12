Zahl der Toten nach Grubenunglück in Karviná auf 13 gestiegen

Bei einem Grubenunglück im schlesischen Karviná / Karwin sind mindestens 13 Bergleute getötet worden. Das teilte ein Sprecher der Betreibergesellschaft OKD am Freitagmorgen mit. Drei Bergarbeiter seien noch im Krankenhaus. Einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand, hieß es. Elf der Opfer stammten den Angaben zufolge aus Polen, zwei aus Tschechien.

In dem betroffenen Bergwerk ČSM wird Steinkohle abgebaut. In einer Tiefe von rund 800 Metern war es dort am Donnerstagnachmittag zu einer verheerenden Explosion eines Luft-Methangas-Gemischs gekommen. Das Bergwerk ist seit 1968 in Betrieb und wurde vor einigen Jahren modernisiert. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki wollen im Laufe des Freitags an den Unglücksort reisen.