Zahl der illegalen Ausländer in Tschechien ist 2019 gestiegen

Die Zahl der Ausländer, die sich illegal in Tschechien aufhalten, hat leicht zugenommen. Wie eine Sprecherin der Ausländerpolizei am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 5677 Menschen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung aufgespürt. Das sind 685 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter ihnen gab es 5174 Menschen, die nach Ablauf einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung im Land geblieben sind. In den meisten Fällen (1504) handelt es sich um die Ukrainer.

Die Zahl der Flüchtlinge, für die Tschechien ein Transitland auf der Reise in einen anderen Staat war, stieg um 75 auf 266 Personen. Sie kamen meistens aus Afghanistan, dem Irak, Syrien und Iran, ihr Zielland war am häufigsten Deutschland.