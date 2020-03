Zahl der Coronavirusfälle in Tschechien steigt weiter

Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen in Tschechien steigt weiter an. Am Sonntagabend waren es 26 bestätigte Fälle. Bei allen Patienten ist der Verlauf den Berichten nach leicht, teils sogar ohne Symptome.

Insgesamt 22 der tschechischen Corona-Fälle hängen mit Aufenthalten in Italien zusammen. Vier weitere hingegen sind mit dem amerikanischen Boston verbunden. Seit Samstag gilt hierzulande eine 14-tägige Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Italien. Sie bezieht sich sowohl auf tschechische Staatsbürger, als auch auf alle Ausländer mit dauerhaftem oder vorübergehendem Aufenthaltsstatus in Tschechien.

Weitere Regelungen betreffen die Grenzübergänge nach Tschechien. Dort soll nach Aussagen von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bei Autofahrern stichprobenartig Fieber gemessen werden. Und ab Montagmorgen werden an zehn der Übergänge sowie in internationalen Zügen nach Tschechien Info-Faltblätter verteilt, wie Verkehrsminister Karel Havlíček (parteilos) am Samstagnachmittag ergänzte.