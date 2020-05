Zahl der Coronavirus-Fälle in Tschechien stieg auf über 9000

Die Zahl der Menschen, die in Tschechien positiv auf den neuartigen Typ des Coronavirus getestet wurden, hat die 9000-er Marke überschritten. Am Montag wurden in den Labors weitere 47 Covid-19-Fälle nachgewiesen. Das war die niedrigste Anzahl der zurückliegenden vier Tage. Seit Beginn der Epidemie in Tschechien wurde das Coronavirus nunmehr bei 9002 Personen festgestellt. Nahezu 6200 Patienten sind inzwischen von der Covid-19-Erkrankung genesen, demgegenüber sind 317 Menschen daran gestorben. Das sind die Zahlen, die das Gesundheitsministerium zu Beginn des Dienstags um 0:30 Uhr veröffentlicht hat.

Der erste Fall einer Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger wurde am 1. März registriert. Drei Wochen später starb der erste Patient an der Lungenerkrankung. Nach einer Prognose des Instituts für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS) sollte es zu Ende Mai 9430 bestätigte Coronavirus-Fälle in Tschechien geben.