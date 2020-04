Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen ist in Tschechien auf 4475 gestiegen. Insgesamt kamen am Samstag und am Sonntagmorgen 285 neue Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die meisten Erkrankten leben in Prag.

Den offiziellen Daten nach sind bis Samstagabend 78 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 62 Menschen starben an der Erkrankung.