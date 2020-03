Zahl der Corona-Fälle in Tschechien steigt auf 18 – Quarantäne für alle Italien-Urlauber

Die Zahl der Erkrankungen am neuartigen Coronavirus ist in Tschechien auf 18 gestiegen. Dies gab die Chefin der staatlichen Gesundheitsämter, Eva Gottwaldová, am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Zugleich gilt ab Samstag eine Quarantäne-Pflicht für Italien-Urlauber. Das tschechische Gesundheitsministerium ordnete an, dass alle tschechischen Staatsbürger und Bürger anderer Staaten mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung in Tschechien nach der Rückkehr von einem Aufenthalt in Italien ihren Hausarzt kontaktieren müssen. Der Arzt werde dann eine 14-tägige Quarantäne verhängen, die eventuell verlängert werden könne, hieß es. Verstöße gegen die Auflagen sollen mit bis zu drei Millionen Kronen Strafe (120.000 Euro) geahndet werden.