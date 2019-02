Zahl der Casinos und Spielotheken in Tschechien stark gesunken

Die Zahl der Casinos und Spielotheken in Tschechien ist vom Beginn des Jahres 2012 bis heute um ein Viertel auf 1801 geschrumpft. Die Zahl der Spielautomaten verringerte sich um 48 Prozent auf knapp 39.000. Im gesamten Land gibt es aktuell 457 Gemeinden, die das Glücksspiel verboten haben. Das gab Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt.

Nach Aussage der Ministerin bereite ihr Ressort ein IT-System zum Schutz der Spielsüchtigen vor dem Glücksspiel vor. Dazu gehöre auch ein Register von ausgeschlossenen Spielern. Dieses System soll im Verlauf des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Nach der politischen Wende 1989 bekam man in Tschechien das neue Phänomen der Spielsucht über zwei Jahrzehnte lang nicht in den Griff. Die Zahl der Casinos und Spielotheken im Land war sehr hoch. Das zu Beginn des Jahres 2017 eingeführte neue Glücksspielgesetz hat die Aufgabe, das Glücksspiel zu regulieren.