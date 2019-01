Zahl der Atemwegerkrankungen in Tschechien nimmt zu – noch keine Epidemie

Die Zahl der Patienten mit Atemwegserkrankungen, zu denen auch die Grippe gehört, hat im Vergleich zur vergangenen Woche bis Freitag um ein Viertel zugenommen. Daran erkrankt sind im Schnitt 1447 Personen auf 100.000 Einwohner. Eine Epidemie sei es noch nicht, diese werde erst ab 1500 Erkrankten auf 100.000 Einwohner ausgerufen, teilte das Staatliche Gesundheitsamt mit. Die Tendenz sei aber weiter steigernd, schon vor einer Woche sprach das Amt von einer aufkommenden Epidemie.

In Europa wurde eine solche Epidemie bereits in 16 Ländern ausgerufen. Allein in dieser Woche sind sechs Staaten hinzugekommen.