Wohnungskauf in Tschechien fast elf Prozent teurer geworden

Der Kauf von Wohnungen ist in Tschechien im vergangenen Jahr erneut teurer geworden. Laut Daten der Unternehmensberatung Deloitte stieg der durchschnittliche Quadratmeterpreis landesweit um 10,8 Prozent an. Er lag bei 63.400 Kronen. Am höchsten lag der Preis in Prag, und zwar bei 86.200 Kronen je Quadratmeter.

Die stärksten Anstiege verzeichneten Liberec / Reichenberg mit einem Plus von 21,3 Prozent, České Budějovice / Budweis (+19,2 Prozent) und Zlín (+18,4 Prozent). In Tschechien ist der Kauf einer Wohnung weiter verbreitet als diese zu mieten.