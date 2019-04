Mit einem Umzug der Roma durch das Stadtzentrum von Brno / Brünn wurde am Montag die Woche der Roma-Kultur eröffnet. Am Umzug nahmen über 100 Menschen teil. Veranstaltet wurde er am Internationalen Tag der Roma, der am 8. April begangen wird. Das Ziel der Kulturwoche sowie des Umzugs sei es, das positive Bild der Roma zu unterstützen und einen Dialog zwischen der Minderheit und der Mehrheit der Bevölkerung aufzunehmen, teilte die Veranstalterin der Woche, Ivona Shafaq von der Organisation IQ Roma servis, mit.

Die Woche der Roma-Kultur findet bis Freitag statt.