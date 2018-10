Rund 300 öffentliche Bibliotheken schließen sich am Montag der Woche der Bibliotheken an. In diesem Jahr ist das Hauptthema der Woche die Lokalgeschichte der Bibliotheken.

Der Kulturminister wird am 9. Oktober im Prager Clementinum die „Bibliothek des Jahres“ auszeichnen. Der Verein der tschechischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare führt zudem einen Wettbewerb um die beste Stadtbibliothek des Jahres durch.