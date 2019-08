Wissenschaftler Kindlmann: Zeman sagt Unwahrheit zum Böhmerwald

Wissenschaftler Pavel Kindlmann kritisiert Präsident Miloš Zeman für dessen unwahre Aussagen zum Böhmerwald. So hatte das Staatsoberhaupt jüngst in seiner Rede zur Eröffnung der Landwirtschaftsmesse Země živitelka in České Budějovice / Budweis behauptet, dass das Gebiet des heutigen Nationalparks Šumava (Böhmerwald) in der Vergangenheit ein Wirtschaftswald gewesen sei. Der Böhmerwald aber sei in seiner Gesamtheit nie ein solcher Nutzwald gewesen, Zemans Aussage sei daher ein Beispiel für die Mystifikation des Themas, sagte Kindlmann von der Karlsuniversität Prag der Nachrichtenagentur ČTK.

Ähnlich wie Präsident Zeman argumentieren auch die Vertreter der Verwaltung des Südböhmischen Kreises. Ihrer Meinung nach sei es nicht statthaft, dass in einigen Zonen des Böhmerwalds keine Bäume gefällt werden dürfen. Demgegenüber sagen Wissenschaftler und Umweltschützer, dass es im Böhmerwald eine ganze Reihe von Territorien gäbe, die jahrhundertelang nur sich selbst überlassen waren und der Mensch sich dort nicht eingemischt habe. Diese Gebiete gelte es zu bewahren, anstatt sie wirtschaftlichen Zwängen zu opfern, fordern die Naturschützer.