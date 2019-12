Wirtschaftsministerium definiert „superstrategische“ Rohstoffe

Gold, Rubidium, Caesium, Uran und Lithium sollen zukünftig in Tschechien als „superstrategische“ Rohstoffe gelten. Ein entsprechendes Konzept präsentierte Wirtschaftsminister Karel Havlíček am Sonntag in einer Talkshow des Tschechischen Fernsehens. Dies bedeutet, dass der Staat bei diesen Rohstoffen ein Vorrecht auf Förderung hat. Bisher dar in Tschechien jeder Fördern, der die Erkundung eines Rohstoffs finanziert.

Die Definition „superstrategischer“ Rohstoffe ist Teil einer Reform der tschechischen Reserven-Politik. So sollen beispielsweise bestimmte Metalle in den kommenden Jahren verkauft werden, die kaum noch strategische Bedeutung für den Staat haben.