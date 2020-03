Wirtschaftsminister stellt Bedingungen für Corona-Hilfen an Unternehmen

Die Regierung will nur für diejenigen Firmen eine Lohnfortzahlung sicherstellen, die wegen des Coronavirus Verdienstausfälle oder Materialengpässe hinnehmen mussten, oder wenn deren Mitarbeiter unter Quarantäne stehen. Dies sagte Tschechiens Wirtschaftsminister Karel Havlíček gegenüber dem Tschechischen Fernsehen am Montag. Firmen, die ihren Betrieb ohne triftigen Grund eingestellt hätten, könnten nicht mit staatlicher Hilfe rechnen, so der parteilose Politiker.

Das Kabinett von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) arbeitet derzeit an Maßnahmen, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die tschechische Wirtschaft abzufedern. Unter anderem hatte man beschlossen, die 80-prozentige Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer zu übernehmen, die aufgrund der Krankheit unter Quarantäne stehen.