Wirtschaftsexperten warnen vor Verlustrücktrag

Ökonomen warnen vor der geplanten Einführung des Verlustrücktrags. Dieser könne schwere negative Folgen für Haushalte des Staates sowie der Kreise und Gemeinden haben. Die Effizienz der Maßnahme sei gering, weil dadurch große Firmen selektiv unterstützt und übernationale Korporationen motiviert würden, ihre Steuerverluste aus dem Ausland in die Tschechische Republik zu übertragen, teilte ein Team von Wirtschaftsberatern beim Zentralen Krisenstab am Donnerstag mit.

Die Experten empfehlen der Regierung in einem Brief, den Verlustrücktrag nicht einzuführen und die Finanzen unter anderem in Maßnahmen zur Beschäftigung zu investieren. Das Kabinett hat die Verlustrücktragsmöglichkeit für physische und juristische Personen im Rahmen eines Steuerpakets zur Abfederung der Folgen der Corona-Krise am Montag gebilligt.