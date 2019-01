Wirtschafsministerium: Konkurrenzfähigkeit stagniert

In den vergangenen Jahren ist die Konkurrenzfähigkeit der tschechischen Wirtschaft nicht gestiegen. Dies geht aus einer Analyse des Wirtschaftsministeriums hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Man bleibe so weit hinter den westeuropäischen Staaten zurück, heißt es aus dem Ressort. Die Wirtschaftsleistung habe das aber bisher nicht beeinflusst.

Das Wirtschaftsministerium fordert als Maßnahme weitere Förderungen für Wissenschaft und Forschung. Das würde die Konkurrenzfähigkeit antreiben, heißt es in dem Papier.