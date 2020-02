Wintersportzentren melden die beste Schneelage der Saison

Die Wintersportzentren in Tschechien bieten derzeit die besten Bedingungen der laufenden Saison. Darüber informierte der Skizentren-Verband am Freitag. Demzufolge sind 94 Prozent Ski-Zentren mit insgesamt 340 Kilometern Pisten in Betrieb.

Laut einer Untersuchung des Verbands fahren 43 Prozent Tschechen im Winter in die Berge, drei Viertel von ihnen verbringen ein verlängertes Wochenende dort. Nach Angaben der Agentur CzechTourism fahren etwa 4,5 Millionen Menschen in der Wintersaison in die Berge in Tschechien, etwa 20 Prozent von ihnen kommen aus dem Ausland.