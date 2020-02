Wintersportwochenende in Tschechien wurde vom Wetter geprägt

In den tschechischen Gebirgen herrschte am Wochenende teilweise Wintersport-Hochbetrieb. Am Samstag lockte das sonnige Wetter Tausende Ski- und Snowboardfahrer auf die Pisten. Besonders im Riesengebirge gab es einen großen Andrang. „Am Samstag war die Sonne lange Zeit mit den Skifahrern im Bunde. Erst am späten Nachmittag setzte etwas Regen ein“, sagte Zina Plchová von SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou (Ski-Ressort Schwarzenberg – Petzer unter der Schneekoppe) der Nachrichtenagentur ČTK.

Am Sonntag hingegen haben stürmischer Wind und Regen viele Skisportfreunde von einer Abfahrt auf dem matschigen Schnee abgehalten. Wurden am Samstag zum Beispiel im Skisportzentrum Zadov im Böhmerwald gut 2000 Besucher gezählt, so waren dort am Sonntag nur einige Dutzend Unentwegte anzutreffen.