Wildschweinplage in Sokolov: In der Stadt ist kein Abschuss möglich

Das nordwestböhmische Sokolov / Falkenau hat gegenwärtig mit einer großen Wildschweinplage zu kämpfen. Die Schwarzkittel wildern immer öfter in den städtischen Parks, in Wohnsiedlungen und in den Gartenkolonien. Die Einwohner der Stadt rufen deswegen nahezu täglich die Polizei um Hilfe an. Videos mit zahlreichen Wildschweinen in der Nähe von Wohnhäusern und Kinderspielplätzen kursieren bereits zuhauf in den sozialen Netzen. Die Möglichkeiten, der Plage Herr zu werden, seien allerdings begrenzt, teilte der Sprecher des Rathauses in einem Pressebericht mit. Denn das Abschießen des Schwarzwilds in bewohnten Gegenden sei nicht nur kompliziert, sondern auch gesetzlich untersagt. Selbst Förster brauchen dafür eine Sondergenehmigung, informierte der Sprecher.

Nach Aussage von Karel Jakobec, dem stellvertretenden Bürgermeister von Sokolov und Kreisrat für Umwelt, seien sich auch staatliche Institutionen und Regierungsorgane der momentanen untragbaren Lage bewusst. Deswegen habe die Regierung im Oktober vergangenen Jahres auch eine Abschussprämie (eine sogenannte zástřelné) in Höhe von 2000 Kronen (77,50 Euro) ausgelobt, so Jakobec.