Der Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall. Laut dem Tschechischen Hydrometeorologischen Institut können in der Nacht auf Samstag und am Samstag in manchen Regionen des Landes bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen.

Die Warnung gilt vor allem für das Isergebirge, den Böhmerwald, die Böhmisch-Mährische Höhe sowie das Altvatergebirge und die Beskiden.