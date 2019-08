Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst wolkig, im westlichen Teil Böhmens vereinzelt schwacher Regen. Im Tagesverlauf zeigt sich zunehmend die Sonne. Am Abend nehmen vom Westen her wieder die Wolken zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad Celsius.