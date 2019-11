Am Sonntag ist es in Tschechien leicht bewölkt, im nordwestlichen Teil des Landes bedeckt. Am Vormittag regnet es örtlich. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung vom Osten her ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad Celsius, im Westen und auf der Böhmisch-Mährischen Höhe nur bei 11 Grad Celsius.