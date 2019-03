Am Sonntag ist es in Tschechien heiter und sonnig. Am Nachmittag zeigen sich im Westen die Wolken. Gegen Abend muss man im böhmischen Landesteil mit dem Regen erwarten, in Höhenlagen ab 800 Meter mit Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad Celsius, im Westen des Landes auf 13 bis 19 Grad.