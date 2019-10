Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend heiter oder nur leicht bewölkt, im Norden und Nordosten am Vormittag bewölkt. In Mähren bildet sich Frühnebel. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad Celsius, im mährischen Landesteil nur auf 18 Grad Celsius.