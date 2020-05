Wetter am Sonntag, 10. Mai

Am Sonntag ist es in Tschechien leicht bewölkt, am Nachmittag werden von Westen her die Wolken dichter. Im böhmischen Landesteil gibt es örtlich Schauer beziehungsweise Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in Südmähren bis auf 28 Grad |Celsius.