Am Montag ist es in Tschechien leicht bewölkt, im Tagesverlauf nehmen vom Westen her die Wolken zu, und es regnet. Im mährischen und schlesischen Landesteil ist es erst am Abend mit Niederschlag zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 26 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien bei 26 bis 31 Grad.