Am Montag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Südosten des Landes zunächst noch heiter. Im Norden und Westen Böhmens Regen, im Tagesverlauf regnet es auf dem meisten Gebiet. In Lagen um 1000 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 15 Grad Celsius, im westlichen Teil 9 Grad.