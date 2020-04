Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, vereinzelt mit Regen oder Schauern, im mährischen und schlesischen Landesteil sind auch Gewitter möglich. Im Tagesverlauf lockert von Westen her die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, im Osten können auch 20 Grad Celsius erreicht werden.