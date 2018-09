In Tschechien ist es am Donnerstag heiter oder leicht bewölkt. Vorübergehend kommt es auch zu größerer Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 26 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 15 Grad Celsius, im Böhmerwald und im Erzgebirge bei 18 Grad.