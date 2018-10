Wettbewerbsfähigkeit: Tschechien auf Rang 29 von 140 Staaten

Die Wettbewerbsfähigkeit der Tschechischen Republik hat sich leicht verbessert. Dies geht aus einem Bericht hervor, den das Weltwirtschaftsforum (WEF) am Mittwoch veröffentlicht hat. Die tschechische Wirtschaft stieg im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit auf Rang 29 unter 140 Staaten, in den vergangenen Jahren belegte sie Platz 31.

Trotzdem bleibt Tschechien weiterhin hinter den entwickelten Staaten zurück. Grund dafür seien die schlechte Infrastruktur, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der Zustand der Institutionen und wenig entwickelte Informationstechnologien. Im Vergleich mit den 15 besten EU-Staaten gebe es einen Nachholbedarf in elf Bereichen, heißt es in der Studie. Andererseits erreichte Tschechien die beste Platzierung unter den Staaten Ostmitteleuropas.