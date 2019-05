Wettbewerb: Mährisches Prostějov ist beste Geschäftsstadt des Jahres 2018

Das mährische Prostějov / Proßnitz in Mähren wurde zur besten Geschäftsstadt in Tschechien für das Jahr 2018 gekürt. Auf dem zweiten Platz landete das zentral gelegene Humpolec / Humpoletz, Rang drei ging an die südmährische Großstadt Brno / Brünn. Dies geht aus den Ergebnissen der Umfrage „Město pro byznys 2018“ (deutsch: Stadt für Business 2018) hervor, die von der Agentur Datank erarbeitet und am Dienstag veröffentlicht wurden.

An dem 11. Jahrgang des Wettbewerbs nahmen alle 205 Gemeinden mit erweiterten Befugnissen in Tschechien sowie 22 Stadtteile der Hauptstadt Prag teil. Im vergangenen Jahr wurde die Konkurrenz von der mährisch-schlesischen Stadt Ostrava / Ostrau vor Humpolec und Brünn gewonnen.