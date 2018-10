Weniger Drogentote in Tschechien

In Tschechien sind im vergangenen Jahr 92 Menschen an einer Überdosis gestorben, das sind zwei weniger als noch 2016. Dies geht aus einer Statistik des Gesundheits-Statistikamtes hervor, die am Samstag vorgestellt wurde. Weitere 128 Menschen sind unter Einwirkung von Drogen oder Medikamenten auf andere Weise ums Leben gekommen, 25 Personen haben mit Medikamenten Selbstmord begangen.

Die Zahl der Drogentoten in Tschechien ist eine der niedrigsten in der EU. Dennoch gilt das Land als Paradies für illegale Rauschmittel, vor allem Crystal Meth.