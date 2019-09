Weltkriegspilot Taussig gestorben

Der Royal-Airforce-Pilot Kurt Taussig ist tot. Der Weltkriegsveteran starb in London im Alter von 96 Jahren, wie tschechische Medien am Freitag berichteten. Taussig war neben Emil Boček einer der letzten beiden lebenden Tschechoslowaken, die als Piloten der britischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden.

Kurt Taussig wurde 1923 in Teplice / Teplitz geboren und kam 1939 mit einem der Winton-Transporte nach Großbritannien. Dort schloss er sich freiwillig der Royal Airforce an. Nach dem Krieg blieb er in England.