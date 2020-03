Weltcup in Nové Město ohne Zuschauer: Biathleten enttäuscht

Der Chef des Organisationsteams des Biathlon-Weltcups in Nové Město na Moravě, Jiří Hamza, ist enttäuscht, aber respektiert die Entscheidung des Sicherheitsrates der Regierung darüber, dass die Weltcup-Rennen wegen Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden werden. Es sei unangenehm, aber die Gesundheit sei wichtiger als das Biathlon, teilte Hamza am Montag mit. Die Weltcup-Rennen werden in Nové Město na Moravě zum sechsten Mal veranstaltet. Die Stadt hat den Ruf eines der stimmungsvollsten Weltcup-Austragungsorte. Die Einnahmen von den Eintrittskarten stellen für die Veranstalter einen wichtigen Faktor im Budget dar.

Durch die Entscheidung, die Rennen ohne Fans zu veranstalten, sind auch die Biathleten enttäuscht. Der Norweger Johannes Thingnes Bø sagte, es sei schade, denn die Veranstalter hätten dank den Tausenden begeisterten Zuschauern ein großes Renommee gewonnen. Die Entscheidung sei jedoch zu verstehen, so der Biathlet. Martin Fourcade erinnerte daran, dass die Maßnahmen wegen des Coronavirus nicht einheitlich sind. Die Fans dürfen nach Nové Město nicht kommen, aber es sei kein Problem, dass dorthin die ganze „Biathlon-Karawane“ ankomme, die vor knapp zwei Wochen in Italien gewesen sei, teilte der Biathlet via Twitter mit.