Laut einem Bericht des Tschechischen Fernsehens sind Betreuer für behinderte Kinder an Regelschulen immer noch Mangelware. Der Sender beruft sich dabei auf eine eigene Umfrage unter Schuldirektoren. Der Bedarf sei hoch, auch wenn sich die Zahl der Betreuer in den vergangenen drei Jahren verdoppelt habe, heißt es.

Im Jahr 2016 wurde in Tschechien die sogenannte Inklusion eingeführt, was behinderten Kindern den Unterricht an Regelschulen ermöglicht. Das System wird derzeit jedoch erneut geprüft.