Weiteres Salmonellen-Hühnerfleisch aus Polen entdeckt

Veterinärmediziner haben in Tschechien weitere 16 Tonnen Salmonellen-belastetes Fleisch aus Polen entdeckt. Es handle sich um Hühnerfleisch, das seit Mitte April an zwölf Händler hierzulande geliefert worden sei, teilte ein Sprecher des staatlichen Veterinäramtes am Mittwoch mit. Wahrscheinlich sei das gesamte Fleisch schon verzehrt worden, hieß es weiter.

Seit Anfang des Jahres ist in Tschechien wiederholt polnisches Fleisch mit Salmonellen gefunden worden. Aus diesem Grund hatte Prag mehrere Wochen lang alle Fleischeinfuhren aus dem Nachbarland überprüfen lassen. Die jetzige Kontrolle galt jedoch konkreten Lieferungen, bei denen die Gefahr einer Verunreinigung hoch gewesen war.