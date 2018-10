Weiterer Fall von West-Nil-Virus bestätigt

Im Kreiskrankenhaus des ostmährischen Břeclav / Lundenburg wurde ein weiterer Fall des West-Nil-Virus bestätigt. Der betroffene Mann habe sich wahrscheinlich in Tschechien infiziert, da er in jüngster Vergangenheit nicht im Ausland gewesen sei, so die behandelnden Ärzte. Der Mann sei vorübergehend in Quarantäne, so das Klinikum in einer Stellungnahme am Montag.

Der Mann in Břeclav ist der bisher zweite Patient, der sich in Tschechien mit dem tropischen Erreger infiziert hat. Im August erlag eine 72-jährige Frau der Krankheit, die in der Regel durch Mücken übertragen wird. In diesem Sommer starben mehre Dutzend Menschen vor allem im östlichen Europa an der grippeähnlichen Infektion.