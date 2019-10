Weitere Proteste in Prag und Brünn gegen türkische Offensive in Syrien

In Tschechien haben am Mittwoch über 1000 Menschen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. In Prag versammelten sich auf einem Platz nahe beim Regierungsamt rund 700 Demonstranten, um ihre Unterstützung für die im Kriegsgebiet lebenden Kurden zu bekunden. Sie betonten, dass sie den Stopp der Waffenlieferungen in die Türkei begrüßen. Gleichzeitig forderten die Demonstranten Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei mit dem Ziel, dass dadurch die Aggression in Nordsyrien eingestellt wird.

Im mährischen Brno / Brünn haben etwa 400 Menschen gegen die Militäroffensive und für die Kurden demonstriert.