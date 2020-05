Aufgrund der Corona-Maßnahmen sind drei weitere Musikfestivals in Tschechien für dieses Jahr abgesagt worden. So findet weder die viertägige Openair-Veranstaltung Benatská mit der deutschen Headlinerin Nena statt, noch die Festivalreihe „Hrady CZ“ sowie das Konzert an der Burg Okoř.

Weiterhin ist die Besucherzahl unter anderem bei Kulturveranstaltungen auf maximal 300 beschränkt. Laut dem Gesundheitsministerium gilt diese Regelung erst einmal bis auf Weiteres.